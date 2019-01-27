تامر حسني يتفوق على محمد حماقي بصورة موبايل!

متابعة الخليج 365: يعيش جمهور الفنان المصري محمد حماقي صدمة كبيرة بعد فشل الأخير في استقطاب الأنظار إليه رغم طرح ألبومه الجديد “كل يوم من ده” مؤخرًا.

وقد فشل محمد حماقي في استحواذ اهتمام الجمهور المصري والعربي رغم إطلاق ألبومه الذي يتضمن عشرين أغنية جديدة.

هذا وأقام روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقارنة بين قوّة جماهيرية النجم المصري تامر حسني وضعف شعبية حماقي في أحدث منشورات كل منهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل فقد حققت أحدث صورة نشرها تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” من كواليس التدريبات التي يقوم بها في النادي الرياضي من أجل فيلمه الجديد أكثر من نصف مليون علامة إعجاب في حين لم تحقق صورة غلاف ألبوم محمد حماقي إلّا 160 ألف علامة إعجاب.

بذلك يكون تامر حسني قد تفوقّ على محمد حماقي بصورة إلتقطها بهاتفه المحمول رغم إصدار الأخير لـ20 أغنية دفعة واحدة!

الجدير ذكره أن تامر حسني تصدّر سوق الغناء العربي بألبوم “عيش بشوقك” الذي طرحه في صيف عام 2018 محققًا أعلى مبيعات الموسيقى في مصر والوطن العربي.

إليكم التصميم الذي تناقله روّاد مواقع التواصل الإجتماعي: