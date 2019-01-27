عدسات الباباراتزي ترصد براد بيت بعد لقائه بـ أنجلينا جولي – بالصور

متابعة الخليج 365: التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للنجم العالمي براد بيت أثناء خروجه من مكتب المحامي الخاص به لمتابعة آخر تطورات قضية حضانة أبنائه الستة مع زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الاجتماع بين براد بيت ومحاميه استمر لـ 3 ساعات متواصلة، بينما ظهر النجم العالمي وهو يلوح بعلامة إعجاب أثناء خروجه من المكتب، وهو الأمر الذي يعكس ارتفاع روحه المعنوية والتوصل لحل بشأن قضية الحضانة مع أنجلينا جولي.

هذا وأضافت الصحيفة أن أنجلينا جولي تمكنت من التخفي من عدسات الكاميرات والفرار دون أن يراها أحد أثناء خروجها من مكتب المحامي، بعد أن توصل الثنائي الشهير لحل وسط بأن يتم تقسيم الحضانة بينهما من أجل مصلحة أبنائهم النفسية.

وكان الزوجان انفصلا عن بعضهما في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2016، بعد قصة حب دامت 10 سنوات، وكانت جولي قد رفعت دعوى قضائية للطلاق وأخرى لحضانة الأطفال.