زاك إيفرون يروّج لفيلمه الجديد في بارك سيتي – بالصور

متابعة الخليج 365: يترقب الجمهور عرض فيلم النجم العالمي زاك إيفرون الجديد Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile في الصالات السينمائية حول العالم. ويجسد زاك إيفرون في العمل، شخصية السفاح والمغتصب الأمريكي الشهير “روبرت بندي” في بطولة سينمائية جديدة يخوضها خلال مسيرته الفنية. وقد عرض الفيلم لأول مرة يوم السبت، 26 كانون الثاني/يناير الجاري، في مهرجان صندانس السينمائي في بارك سيتي بولاية يوتا بحضور زاد إيفرون. الجدير ذكره أن الشركة المنتجة للفيلم طرحت البومو الرسمي الخاص به خلال الساعات الماضية عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. لمشاهدة بومو فيلم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile:

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