بلقيس وشون بول يحييان حفلا عالميا في السعودية الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحيي الفنانة الشابة بلقيس أحمد فتحي، الجمعة، حفلا في السعودية ضمن فعاليات البطولة الدولية لمحترفي الجولف، بمشاركة النجم العالمي شون بول، وعدد من مشاهير المطربين.

ويقام الحفل في المنطقة الترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، ويعقد بدعم ورعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وتتولى "سيمفوني أيفنت" تنظيم حفل بلقيس، وتهدف إلى تقديم حفل تاريخي على غرار الحفل الكبير الذي أقيم للنساء فقط في مدينة جدة قبل عام، وكان أول حفل نسائي في السعودية.

وطلبت بلقيس من جمهورها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اختيار الأغنيات التي يفضلون أن تقدمها خلال الحفل العالمي؛ لتضمينها في برنامجها الغنائي المقرر للحفل، معربة عن سعادتها لاختيارها ضمن النجوم العالميين في هذه الاحتفالية الكبيرة.



