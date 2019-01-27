النّجمات في حفل ماجدة الرومي بمصر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توافد نجوم الفنّ، على حفل الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، الذي أقيم مساء السّبت، في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

ووثّقتْ الإعلاميّة، بوسي شلبي، لحظة وصول الفنانين للفندق، المقام به الحفل، من خلال نشرها مجموعة صور، ومقطع فيديو، عبر صفحتها على إنستغرام.

وشهد الحفل، حضور نجمات الفنّ: يسرا، ونبيلة عبيد، ونيللي كريم، ورجاء الجداوي، والتونسية لطيفة، بالإضافة إلى الفنان المصريّ، خالد زكي، وغيرهم.

وتحظى حفلات الفنانة ماجدة الرومي، باهتمام كبير من جانب النجوم في الوطن العربيّ، حيث شهد حفلها الأخير في السعودية، حضور كوكبة من النجوم، منهم: نجوى كرم، وراغب علامة، ووليد توفيق، والإعلاميّ نيشان، والفنانة نادين نجيم، وغيرهم.

يُذكر، أنّ الرومي أحيتْ حفلها الأوّل في السعودية، على مسرح المرايا الجديد، في محافظة العلا، شمال المملكة، منذ أسابيع، على هامش مهرجان "شتاء طنطورة".