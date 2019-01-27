ّزينب العسكري تكشفُ سبب غيابها 10 سنوات عن الفن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، إنّ السّبب الرئيسيّ، وراء غيابها عن السّاحة الفنية طوال الـ10 سنوات الماضية، هو زواجها، مؤكدةً، أنّها فضّلتْ أنْ تمنح حياتها الأسرية كلّ الاهتمام، والتركيز.

وأضافتْ زينب، في تصريحات تلفزيونية: "اختفائي لأنني تزوجت.. وأنا أحب الحياة الأسرية وحسيت أنني أحتاج تركيز واهتمام مثل ما عطيت حياتي الفنية كل وقتي وحياتي.. كنت وايد أهتم بالتفاصيل الخاصة بالفن وحسيت أن الحياة الزوجية تحتاج لذلك".

وحسمتْ العسكري، أمر عودتها للفنّ، كممثله، قائلة: "أنا كنت وايد احب المجال الفني من عمري ست سنوات وأنا بمثل.. ولما أشوف المسلسلات الصراحة أحن.. في حب لمجالي ما زال وتواجد راح أكون كاتبه او منتجة.. لكن التمثيل أحسه وايد بياخد الوقت كله.. خلينا نعترف الفن أناني".

وأعربتْ عن سعادتها الكبيرة، بتواصلها مع جمهورها، عن طريق مواقع التّواصل، معلقه: "أنا سعيدة بطريقة عودتي لجمهوري.. أحس أنهم عرفوا شخصية زينب العسكري الحقيقية عن طريق السوشال ميديا.. وأحاول من خلال تواجدي أن أكون مفيدة وأخدم الناس برسائل غير مباشرة عن الأمومة والحياه الأسرية بشكل بسيط".

وكشفتْ، عن تفاصيل مسلسلها الجديد، "التمرد"، موضّحةً، أنّها كتبت خمس حلقات منه، إذْ يناقش موضوعًا إنسانيًا بحتًا، يتعلّق بكيفية تمرّد الإنسان على واقعه، والضغوط التي يتعرّض لها.

وكانت الفنانه البحرينية، زينب العسكري، قد ابتعدتْ عن الوسط الفنيّ، في العام 2008، كما كان مسلسل "لعنة امرأة"، آخر أعمالها على الشّاشة، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال، عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، ولديها منه ثلاث بنات، هنّ: "الزين" و"الحلا"و"الغلا".