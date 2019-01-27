الان تتابع منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون بلا رواتب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: تفاجأ منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم (الأحد)، بعدم إيداع رواتبهم لشهر يناير 2019. وطالب منسوبي الهيئة، رئيس الهيئة داود الشريان، بسرعة توجيه الإدارة المعنية لصرف رواتبهم، ومحاسبة المسئولين عن ذلك. في السياق، كشفت مصادر أن إيداع الرواتب قد يتأخر 72 ساعة بحد أقصى.

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