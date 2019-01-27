شكرا لقرائتكم خالد عبدالرحمن يشارك في مهرجان الصقور بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يُحيي الفنان خالد عبدالرحمن حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في الواحد والثلاثين من شهر يناير الحالي في الرياض.
ويقام المهرجان على مساحة 650 ألف متر مربع، يقدم خلاله باقة من الأنشطة الفريدة، والعروض والسباقات التي تُنظم للمرة الأولى في السعودية، خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل.
يذكر أنه في آخر ظهور إعلامي له كشف عن 10 أعمال جاهزة للطرح، منها تعاون مرتقب يجمعه بالملحن سهم، ومن كلمات الأمير محمد بن عبدالعزيز.
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