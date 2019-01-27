دينا الشربيني تثير الجدل حول حملها في صورة مع عمرو دياب

تسببت سيدة أعمال ومتخصصة في عالم الموضة، لبنانية الجنسية، في تسريب شائعة حمل الفنانة دينا الشربيني بعد نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعها بدينا والنجم الكبير عمرو دياب وهو يمسك بطنها.

وبمجرد نشر الصورة التي تم التقاطها في حفل عيد ميلاد صديقة مشتركة بين الهضبة ودينا والسيدة اللبنانية بـ"دبي"، انتشرت شائعة حمل دينا بسبب ظهورها ببطن منتفخ.

وتساءل رواد "تويتر" عن حقيقة الأمر بعد أن أصبحت علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب معلنة للجميع بعد اصطحاب الهضبة لدينا على المسرح أمام جمهوره في حفل جامعة مصر الدولية شهر أكتوبر الماضي.

وكانت شرارة الحب الأولى التي كشفت عن تلك العلاقة التي بدأت قبل عامين عندما غنى عمرو دياب لدينا أغنية "أجمل عيون"، والتي تتحدث عن برج الحوت الذي تنتمي إليه.

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