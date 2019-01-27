رحيل الموسيقار الفرنسي ميشال لوغران الفائز بـ 3 جوائز أوسكار

توفى المؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال لوغران، الذي اشتهر بالألحان التي وضعها لعدد كبير من الأفلام السينمائية، ليل الجمعة السبت، في باريس، كما أعلن مكتبه الإعلامي.

وخلال عمله لأكثر من خمسين عاما، اكتسب لوغران شهرة عالمية وحصل على ثلاث جوائز أوسكار لموسيقى أفلام ألفها، وبحسب ما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الموسيقي الشهير فارق الحياة عن عمر يناهز 86 سنة، وكتبت أنه كان واحدا من كبار الفن الفرنسي في العالم.

وتعاون لوغران مع عدد من كبار النجوم في في هذا القطاع مثل راي تشارلز وأورسون ويلز وإيديث بياف وفرانك سيناترا.

وكان لوغران المولود في باريس في فبراير 1932، بدأ العمل في تلحين موسيقى أفلام في ستينات القرن الماضي مع ظهور "الموجة الجديدة" وعمل مع عدد من كبار المخرجين من بينهم جان لوك غودار، ومن أشهر الألحان التي وضعها موسيقى فيلم "مظلات شيربورغ"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان من المرتقب أن يقدم لوغران حفلات موسيقية في باريس في أبريل/نيسان المقبل لكن الموت لم يمهله.

ونال لوغران ثلاث جوائز أوسكار تقديرا لألحان أفلام هي "آنسات روشفور" (1967) و"صيف 42" (1972) و"ينتل" (1984).

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الكشف عن ترشيحات جوائز الأوسكار التسعين

الأفلام السينمائية التي حصلت على الأوسكار منذ 2000