كلاكيت ثاني مرة محمد عز يلتقي ياسر جلال في "لمس أكتاف" 

يخوض الفنان محمد عز السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال , حيث إنه يعد التعاون الثاني الذي يجمعهما سويا بعدما تعاونا من قبل في مسلسل "ظل الرئيس" رمضان 2017، وحققا العمل حينها نجاحًا كبيرًا.

يشار إلي أن محمد عز ممثل شاب، لفت الأنظار إليه منذ بدايته من خلال مسرح خالد جلال، وعندما أسند إليه المخرج تامر حمزة دورًا مهما فى مسلسل الأب الروحى الجزء الثانى فى أول إخراج له، حقق عز نجاحًا لفت إليه الأنظار ثم استعان به المخرج الشاب أحمد خالد أمين للوقوف بطلا أمام جمال سليمان فى الجزء الثانى من مسلسل أفراح إبليس.

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