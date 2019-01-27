" نادي الرجال السري" يحقق 2 مليون جنيه منافسًا فيلم "122"

تصدر النجم كريم عبد العزيز بفيلمه الجديد "نادي الرجال السري" ، قائمة الإيرادات حيث حقق أمس الجمعة نحو 2،809،948 مليون جنيها ليحقق بذلك أعلى إيراد يومي بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم "122" الذي جاء في المركز الثاني ب 452،446، وهو العمل الذي يعيد الفنان طارق لطفي لعالم السينما بعد غياب سنوات عديدة.

كريم عبدالعزيز يؤدى شخصية "أدهم"، يعمل "طبيب أسنان" ومتزوج من الفنانة غادة عادل، ويستمر الزواج 10 سنوات، إلا أن العلاقة تصاب بفجوة كبيرة وتلجأ غادة لمراقبته طوال الوقت في إطار كوميدي.

فيلم "نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني ونسرين طافش، وبيومي فؤاد ودينا فؤاد، وأحمد فتحي، ويعود كريم بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "الفيل الأزرق" عام 2014 تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وشارك فى بطولته خالد الصاوي ونيللي كريم ولبلبة شيرين رضا ومحمد ممدوح، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

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