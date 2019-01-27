الفنانة داليا مصطفى تؤكّد انجذابها لقصة مسلسل"قمر هادي"

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن انضمامها لأسرة مسلسل " قمر هادي" الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.

وقالت داليا مصطفى لـ"لايف ستايل", عندما قرأت السيناريو, انجذبت كثيرًا للقصة وللدور الذي أقدّمه من خلاله، كما إنني سعيدة لمشاركة الفنان هاني سلامة لهذا العمل الدرامي لأنه فنان متميز ويختار أدواره وأعماله بعناية كبيرة.

يذكر أن المسلسل من نوعيات مسلسلات الإثارة والتشويق والأكشن، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي وهادي الجيار وتجسد فيه داليا دورًا مختلفًا عما قدمته في السابق.

وانتهت داليا مصطفى مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "البيت الكبير" الجزء الثاني، إخراج محمد النقلي.

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