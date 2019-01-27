فرقة فؤاد ومنيب تقدم مزيج بيانو وكمانجة فى كاتدرائية جميع القديسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة فؤاد ومنيب لإحياء حفل موسيقى جماهيرى على أنغام الكمان والبيانو تحضتنه كاتدرائية جميع القديسين فى الزمالك، فى السابعة مساء الجمعة المقبل. وتعد تجربة فؤاد ومنيب من أبرز التجارب الموسيقية الجديدة اللافتة فى ساحة «الإندى ميوزيك» بمصر والمعتمدة على تقديم "مزيكا وبس" دون الاستعانة بالغناء، وحققت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا فى وقت قياسى لم يتجاوز السنوات الثلاث، بتقديم مزيج موسيقى بين المزيكا الشرقى والنيو إيدج، وتضم عازف البيانو محمد فؤاد وعازف الكمان أحمد منيب، كما وصل صداهمها إلى القارة العجوز مؤخرًا بجولة حفلاتهما مع التريو النمساوى ألبين دويلر بين ألمانيا ومصر.

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