شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مونداليدا تعيد إحياء روائع الفنانة داليدا فى شارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مونداليدا لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى 2019، تعيد خلالها أشهر روائع داليدا وذلك على مسرح الربع فى شارع المعز، فى السابعة مساء الخميس 7 فبراير. "مونداليدا" تعد من أجدد التجارب الغنائية فى ساحة الإندى ميوزيك بمصر، لم يتعد عمرها سنتين، وحفرت اسمها سريعًا باعتبارها أولى الفرق المتبنية لإحياء ذكرى الفنانة الفرنسية الإيطالية المصرية "داليدا"، والتى أثرت العالم الموسيقى منذ بداية الخمسينات فى القرن الماضى، وحتى وفاتها فى أواخر الثمانينيات، حيث تتكل بالأساس على إعادة تقديم أشهر أغانيها بشكل موسيقى أكثر عصرية.

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