شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد العرض الخاص لفيلم "قصة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر القائمون على فيلم "قصة حب" الذى يقوم يجسد بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد على تنظيم عرض خاص للفيلم، قبل طرحه بثلاثة أيام فى العاشر من فبراير المقبل.



انتهى صناع الفيلم من التصوير بالكامل خلال الشهر الماضى انتهى صناع الفيلم من التصوير بالكامل خلال الشهر الماضى

يأتى ذلك بعدما أعلنوا أن طرح الفيلم سيكون بالتزامن مع الفلانتين وتحديداً فى الثالث عشر من فبراير المقبل، قبل عيد الحب بيوم واحد، ومن المقرر تحديد مكان العرض الخاص خلال الأيام المقبلة.



هنا الزاهد وأحمد حاتم هنا الزاهد وأحمد حاتم

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يجسد شخصية كفيف بعدما تعرض لحادث وتقف بجواره حبيبته وتسانده عبر الشخصية التي تلعبها هنا الزاهد خلال الأحداث، حتى يقوم بإجراء عملية جراحية ويتعافى منها.