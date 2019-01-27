محمد صبحي رئيسًا للجنة العليا لمهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يرأس الفنان الكبير محمد صبحي اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الرابعة، التي ستنطلق يوم 1 أبريل المُقبل وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر .

ومؤخرًا، جمع لقاء مطول بين المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان والفنان محمد صبحي لوضع كافة تصورات الدورة المُقبلة وتحديد أسماء المكرمين ولجان التحكيم المختلفة.

وعبر الغرباوي عن سعادته بوجود الفنان الكبير محمد صبحي في رئاسة اللجنة العليا للمهرجان، وقال في بيان صحفي "من المؤكد أنها إضافة جديدة لأن محمد صبحي قيمة وقامة كبيرة في عالم المسرح، وأستاذ تعلمنا منه الكثير ومازال مسرحه يحمل القيمة والمتعة في نفس الوقت وقد تشرفنا به في الدورة الثالثة وتم تكريمه بها وكانت تحمل اسمه" .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره تنفيذيًا الدكتورة إنجي البستاوي.

يُذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كان قد أطلق استمارة المشاركة فى دورته الرابعة، وحددت إدارة المهرجان يوم 15 فبراير 2019 كآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، ووضع المهرجان عبر موقعه الرسمي نسختين من الاستمارة الأولى باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.