نجلاء بدر تشارك مصطفى شعبان بطولة "أبوجبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيمان أبوالليل:
تعاقدت الفنانة نجلاء بدر مع شركة سينرجي لتكون البطلة الرئيسية ضمن مسلسل "بيت راضي"، والذي تم تغيير اسمه إلى "أبو جبل"، بالإشتراك مع الفنان مصطفى شعبان، وسيبدأ التصوير الأسبوع المُقبل، ويجرى حاليًا الإتفاق مع باقي فريق العمل.
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى لنجلاء التي تقف أمام مصطفى شعبان، ويشارك في البطولة لفنان محمود البزاوي والفنانة التونسية عائشة بن أحمد. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
يُذكر أن نجلاء شاركت العام الماضي في بطولة 3 أعمال، هي "أمر واقع"، "كلبش 2"، و"لدينا أقوال أخرى".
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