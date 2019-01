قبل توزيع الجوائز غدًا.. التحضيرات النهائية لحفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورتها الـ25 هذا العام، عن تحضيراتها النهائية للحفل المقرر إقامته بالساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بنشر عدد من الصور والفيديوهات لاستعدادات الحفل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

وأظهرت الصور والفيديوهات الاستعدادت الأخيرة للحفل المرتقب، وسيكون الحفل استثنائياً بكل تأكيد نظراً لمرور 25 عاماً على أولى حفلات توزيع الجوائز، وسط منافسة عدد من نجوم ونجمات السينما والدراما الأمريكية على قوائم الحفل التي تضم 15 قائمة مختلفة بين الدراما والسينما.

وإليكم القوائم الكاملة للمرشحين بـ"نقابة ممثلي الشاشة":

أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

إليزابيث موس- The Handmaid’s Tale

جوليا جارنر- Ozark

لورا ليني- Ozark

روبين رايت- House of Cards

ساندرا أوه- Killing Eve

أفضل ممثل في دور تليفزيوني:

بوب أودينكيرك- Better Call Sau

جيسون بيتمان- Ozark

جون كارينسكي- Jack Ryab

جوزيف فاينز- The Handmaid’s Tale

ستيرلينج براون- This is Us

أفضل ممثل كوميدية بمسلسل تليفزيوني:

أليكس بورستين- The Marvelous Mrs. Maisel

أليسون بري- Glow

جين فوندا- Grace and Frankie

ليلي توملين- Grace and Frankie

ريتشل برونسون- The Marvelous Mrs. Maisel

أفضل ممثلة في دور درامي:

ايميلي بلانت- Mary Poppins Returns

جلين كلوز- The Wife

ليدي جاجا- A Star is Born

ميليسا مكارثي- Can You Ever Forgive Me?

أوليفيا كولمان- The Favourite

أفضل ممثل كوميدي بمسلسل تليفزيوني:

الان اركين- The Kominsky Method

بيل هادر- Barry

هنري وينكلر- Barry

مايكل دوجلاس- The Kominsky Method

توني شلهوب- The Marvelous Mrs. Maisel

أفضل ممثل في دور درامي:

برادلي كوبر- A Star is Born

كريستيان بيل- Vice

جون ديفيد واشنطن- BlaKkKlansman

رامي مالك- Bohemian Rhapsody

فيجو مورتنسن- Green Book

أفضل ممثلة في دور مساعد:

ايمي ادامز- Vice

ايميلي بلانت- A Quiet Place

ايما ستون- The Favourite

مارجو روبي- Mary Queen of Scots

ريتشل وايز- The Favourite

أفضل ممثل في دور درامي مساعد:

اَدم درايفر- BlacKkKlansman

ماهر شالا علي- Green Book

ريتشارد جرانت- Can You Ever Forgive Me?

سام إليوت- A Star is Born

تيموثي شالاميت- Beautiful Boy

أفضل فريق مسلسل دراما/كوميدي:

Daredevil

Glow

Jack Ryan

The Walking Dead

Westworld

أفضل فريق عمل فيلم أكشن:

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Black Panther

Mission: Impossible- Fallout

The Ballad of Buster Scruggs

أفضل فريق عمل سينمائي:

A Star is Born

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Crazy Rich Asians

أفضل فريق عمل مسلسل كوميدي:

Atlanta

Barry

Glow

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

أفضل فريق عمل مسلسل تليفزيوني درامي:

Better Call Saul

Ozark

The Americans

The Handmaid’s Tale

This is Us

أفضل ممثلة تليفزيونية بمسلسل محدود:

إيمي ادامز- Sharp Objects

إيما ستون- Maniac

باتريشيا أركيت- Escape at Dannemora

باتريشيا كلاركسون- Sharp Objects

بينلوبي كروز- America Crime Story

أفضل ممثل في دور تليفزيوني محدود:

انطوني هوبكنز- King Lear

أنطونيو بانديراس- Genius

بيل بولمان- The Sinner

دارين كريس- American Crime Story

هيو جرانت- A Very English Scandal

كما سيتم تكريم النجم الأمريكي العالمي، ألان ألدا بجائزة تكريمية نظراً لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال المتميزة.