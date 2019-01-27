قبل توزيع الجوائز غدًا.. التحضيرات النهائية لحفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
كشفت إدارة حفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" في دورتها الـ25 هذا العام، عن تحضيراتها النهائية للحفل المقرر إقامته بالساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بنشر عدد من الصور والفيديوهات لاستعدادات الحفل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".
وأظهرت الصور والفيديوهات الاستعدادت الأخيرة للحفل المرتقب، وسيكون الحفل استثنائياً بكل تأكيد نظراً لمرور 25 عاماً على أولى حفلات توزيع الجوائز، وسط منافسة عدد من نجوم ونجمات السينما والدراما الأمريكية على قوائم الحفل التي تضم 15 قائمة مختلفة بين الدراما والسينما.
وإليكم القوائم الكاملة للمرشحين بـ"نقابة ممثلي الشاشة":
أفضل ممثلة في مسلسل درامي:
إليزابيث موس- The Handmaid’s Tale
جوليا جارنر- Ozark
لورا ليني- Ozark
روبين رايت- House of Cards
ساندرا أوه- Killing Eve
أفضل ممثل في دور تليفزيوني:
بوب أودينكيرك- Better Call Sau
جيسون بيتمان- Ozark
جون كارينسكي- Jack Ryab
جوزيف فاينز- The Handmaid’s Tale
ستيرلينج براون- This is Us
أفضل ممثل كوميدية بمسلسل تليفزيوني:
أليكس بورستين- The Marvelous Mrs. Maisel
أليسون بري- Glow
جين فوندا- Grace and Frankie
ليلي توملين- Grace and Frankie
ريتشل برونسون- The Marvelous Mrs. Maisel
أفضل ممثلة في دور درامي:
ايميلي بلانت- Mary Poppins Returns
جلين كلوز- The Wife
ليدي جاجا- A Star is Born
ميليسا مكارثي- Can You Ever Forgive Me?
أوليفيا كولمان- The Favourite
أفضل ممثل كوميدي بمسلسل تليفزيوني:
الان اركين- The Kominsky Method
بيل هادر- Barry
هنري وينكلر- Barry
مايكل دوجلاس- The Kominsky Method
توني شلهوب- The Marvelous Mrs. Maisel
أفضل ممثل في دور درامي:
برادلي كوبر- A Star is Born
كريستيان بيل- Vice
جون ديفيد واشنطن- BlaKkKlansman
رامي مالك- Bohemian Rhapsody
فيجو مورتنسن- Green Book
أفضل ممثلة في دور مساعد:
ايمي ادامز- Vice
ايميلي بلانت- A Quiet Place
ايما ستون- The Favourite
مارجو روبي- Mary Queen of Scots
ريتشل وايز- The Favourite
أفضل ممثل في دور درامي مساعد:
اَدم درايفر- BlacKkKlansman
ماهر شالا علي- Green Book
ريتشارد جرانت- Can You Ever Forgive Me?
سام إليوت- A Star is Born
تيموثي شالاميت- Beautiful Boy
أفضل فريق مسلسل دراما/كوميدي:
Daredevil
Glow
Jack Ryan
The Walking Dead
Westworld
أفضل فريق عمل فيلم أكشن:
Ant-Man and the Wasp
Avengers: Infinity War
Black Panther
Mission: Impossible- Fallout
The Ballad of Buster Scruggs
أفضل فريق عمل سينمائي:
A Star is Born
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
Crazy Rich Asians
أفضل فريق عمل مسلسل كوميدي:
Atlanta
Barry
Glow
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel
أفضل فريق عمل مسلسل تليفزيوني درامي:
Better Call Saul
Ozark
The Americans
The Handmaid’s Tale
This is Us
أفضل ممثلة تليفزيونية بمسلسل محدود:
إيمي ادامز- Sharp Objects
إيما ستون- Maniac
باتريشيا أركيت- Escape at Dannemora
باتريشيا كلاركسون- Sharp Objects
بينلوبي كروز- America Crime Story
أفضل ممثل في دور تليفزيوني محدود:
انطوني هوبكنز- King Lear
أنطونيو بانديراس- Genius
بيل بولمان- The Sinner
دارين كريس- American Crime Story
هيو جرانت- A Very English Scandal
كما سيتم تكريم النجم الأمريكي العالمي، ألان ألدا بجائزة تكريمية نظراً لمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال المتميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل توزيع الجوائز غدًا.. التحضيرات النهائية لحفل توزيع جوائز "نقابة ممثلي الشاشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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