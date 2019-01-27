الليلة.. أحمد عزمي ضيف إذاعة الشرق الأوسط

كتبت - إيمان محمد

يحل الفنان أحمد عزمي، ضيفًا على برنامج "ستار شو" المذاع على إذاعة "الشرق الأوسط " 89.5 fm، ويقدمه خالد شاهين وشروق

دياب، وذلك اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يتحدث "عزمي" خلال الحلقة عن أسباب غيابه عن الساحة

الفنية خلال الفترة الماضية وأعماله الدرامية الجديدة، كما يكشف عن العديد من أسرار حياته الفنية، وتعاونه مع كبار النجوم ومن بينهم النجم يحيى الفخراني، والكاتب الكبير وحيد حامد.