غدًا.. طلعت زكريا ضيف عمر الليثي في "واحد من الناس"

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يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، الفنان طلعت زكريا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء غدًا الإثنين، على شبكةتليفزيون النهار.
ومن المقرر أن يكشف طلعت خلال الحلقة أسرارا خاصة حول أعماله الفنية الجديدة السينمائية والمسرحية،
وحضرت الفنانة إيمي طلعت زكريا تسجيل الحلقة مع النجم طلعت زكريا، وكشفت العديد من الأسرار عن والدها والجوانب الإنسانية في شخصيته.
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