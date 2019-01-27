غدًا.. طلعت زكريا ضيف عمر الليثي في "واحد من الناس"

كتبت - إيمان محمد

يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، الفنان طلعت زكريا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء غدًا الإثنين، على شبكة

تليفزيون النهار.

ومن المقرر أن يكشف طلعت خلال الحلقة أسرارا خاصة حول أعماله الفنية الجديدة السينمائية والمسرحية،

إضافة إلى أبرز الأعمال خلال مشواره الفني بأمسية فنية خاصة.

وحضرت الفنانة إيمي طلعت زكريا تسجيل الحلقة مع النجم طلعت زكريا، وكشفت العديد من الأسرار عن والدها والجوانب الإنسانية في شخصيته.