محمد إمام: "مش عارف ليه دايمًا وانا مركز بطلع لساني"

محمد إمام كتبت-مي صادق نشر الفنان محمد إمام، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد". بغداد". وعلق عليها قائلا: "مش عارف ليه دايمًا وأنا مركز بطلع لساني". يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى.

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