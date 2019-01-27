فن ومشاهير

شاهد.. هبة عبدالعزيز تروج لمسلسل "طلعت روحي"

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مسلسل طلعت روحي
كتبت - مي صادق

 روّجت الفنانة هبة عبدالعزيز، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمسلسل "طلعت روحي"، الذي تم عرض أولى حلقاته، أمس السبت، على قناة "cbc"، في تمام الساعة السابعة

مساءً، قائلة: "تابعوا مسلسل طلعت روحي هيعجبكو أووووي إن شاء الله".

 

 يذكر أن مسلسل "طلعت روحي"، بطولة كل من: "نيكولا معوض، إنجي وجدان،

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ميار الغيطي، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، إنعام سالوسة، شريف توفيق، هالة فاخر، هايدي كرم، نهال عنبر، رجاء الجداوي، سلمى أبو ضيف"، إخراج رامي رزق الله، تأليف محمد هشام عيية، وائل حمدي، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

 

 

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