شاهد.. هبة عبدالعزيز تروج لمسلسل "طلعت روحي"

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مسلسل طلعت روحيكتبت - مي صادق
روّجت الفنانة هبة عبدالعزيز، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمسلسل "طلعت روحي"، الذي تم عرض أولى حلقاته، أمس السبت، على قناة "cbc"، في تمام الساعة السابعةمساءً، قائلة: "تابعوا مسلسل طلعت روحي هيعجبكو أووووي إن شاء الله".
يذكر أن مسلسل "طلعت روحي"، بطولة كل من: "نيكولا معوض، إنجي وجدان،
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