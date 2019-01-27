حرص الفنان يحيى الفخراني على تهنئة الفنانة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها والذي أقيم بأحد الفنادق بالقاهرة يحيى ألتقى بدلال عبد العزيز في أكثر من عمل وقدما معا ثنائيا ناحجا في الدراما والسينما والمسرح وهي أكثر ممثلة عملت معه من أعمالهما في الدراما ليالي الحلمية ،، لا ،، إبن الأرندلي ،، للعدالة وجوه كثيرة ،، وفي المسرح قدما جوازه طلياني وفي السينما مبروك وبلبل قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - دلال عبد العزيز وميرفت أمين تجتمعان في فيلم "أعز الولد" - دلال عبد العزيز سعيدة لمشاركة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد"

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان يحيى الفخراني يحرص على تهنئة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.