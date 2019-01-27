شكرا لقرائتكم خبر عن "قدك دا علشان تشربه".. هافتور يوليوس نجم Game of thrones يشرب عينة كاكاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يواجه النجم الإيسلندى هافتور يوليوس بجورنسون، صاحب شخصية "The Mountain" فى المسلسل الأسطورى Game of thrones، الكثير من التعليقات التى تتعلق بكبر حجمه وضخامته.

ونشر النجم صاحب الـ 30 عاما، صورة جديدة مع زوجته كلسى هنسون البالغة من العمر 28 عاما، فى إحدى الغابات الطبيعية ووسط الثلوج، وهو ممسك كوب من "الشيكولاتة" يبدو فى حجم يده صغير للغاية، بينما يبدو طبيعى مقارنة بيد زوجته.



نجم game of thrones

الصورة التى نشرها "كليجين" عبر حسابه الشخصى لفتت انتباه متابعيه بشدة، وحصلت على أكثر من 150 ألف إعجاب، وعشرات الآلاف من التعليقات الساخرة خلال ساعات من نشرها.

ومن المقرر ان يظهر "كليجين" فى الموسم الثامن والأخير من المسلسل المقرر له أن يطرح أولى حلقاته فى 14 أبريل المقبل عبر شبكة قنوات HBO، وسيتكون من 6 حلقات.





وانتهى الموسم السابع من السلسلة الشهيرة بابتعاد "جيمى" عن "سيرسي" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه اتجاه الشمال للمحاربة فى صفوف جيوش الستارك والتايجريان أمام جيوش الموتى، ومن جانب آخر تقارب علاقات "سيرسي" و"تيريون" مرة أخرى والتى حجبتها الكاميرات فى مشهد إقناعها بإعلان تحالفها والتى سيكشف عن تفاصيلها الموسم المقبل، مما فتح المجال لتحقيق النظرية والنبوءة لكره "سيرسي وتيريون" لبعضهما البعض.



