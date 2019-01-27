شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. نتفليكس تقرر الغاء مسلسل The Punisher لاستبداله بآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، الغاء تجديد مسلسل الأكشن والدراما The Punisher، لموسم ثالث عبر نافذتها بالرغم من تحقيقه نجاحات كبيرة مقارنة بالعديد من المسلسلات الأخرى التى تنتجها الشبكة.

يأتى هذا القرار بعد تدنى معدل مشاهدات الموسم الثانى الذى عرض اولى حلقاته يوم 18 يناير الجارى، وبحسب تصريح مسبق للممثلة ديبورا آن وول، أكدت فيه ان الشبكة تدرس الغاء المسلسل لاستبداله بنمط درامى جديد.

المسلسل من إعداد وتأليف الثنائى جيرى كونواى وجون روميتا، وإخراج ستيف ليتفوت، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم جون بيرنال، بين بارنز، ايبون موس، أمبر روز، ديبورا آن وول، دانيل ويبر.

قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن والإثارة، حول فرانك كاسل الذى يعيش حياة مستقرة مع أسرته، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعدما يقوم أحد المجرمون بذبح عائلته بأكملها والهروب من العدالة، نتيجة لطغيان العصابات المتفشى بالبلدة، الأمر الذى يحوله إلى شخص آخر، تسيطر عليه مشاعر الغضب وتمنحه قدرات غير عادية ليصبح مقاتل استثنائى، يستغل قوته فى الانتقام من العصابات التى تسببت فى فناء عائلته ومحاربة الجريمة بأى وسيلة ممكنة، ساعيا لتطبيق العدالة على المجرمين بيديه دون اللجوء للقانون، فيطلق عليه لقب "المعاقب".