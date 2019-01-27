شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة نجلاء بدر تقف أمام مصطفى شعبان فى "بيت راضى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة نجلاء بدر على مسلسل النجم مصطفى شعبان "بيت راضى"، مع شركة سينرجى لتكون البطلة الرئيسية ضمن أحداث العمل فهى ضمن الـ3 بطلات أمام شعبان فى أحداث المسلسل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بداية الأسبوع المقبل، فى الديكورات المخصصة للعمل.





وتم تغيير اسم العمل من "بيت راضى" إلى اسم "أبو جبل" ولكنه ليس الاسم النهائى للعمل، ومن المفترض أن يستقر صناعه على الاسم الأخير بعد انطلاق التصوير، كما تجرى الجهة المنتجة التعاقدات مع فريق العمل المشاركين فى التصوير.

وتعد المرة الأولى للفنانة نجلاء بدر التى تقف فيها أمام مصطفى شعبان فى عمل فنى، وتظهر نجلاء فى شخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث، ويشارك فى بطولة المسلسل، بجانب مصطفى شعبان الفنان نجلاء بدر، محمود البزاوى والتونسية عائشة بن أحمد وآخرون من النجوم يتم الإعلان عن أسمائهم الأيام القليلة المقبلة والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

يشار إلى أن نجلاء بدر شاركت العام الماضى فى مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة، حيث ظهرت خلال الأحداث كضيف شرف مع أمير كرارة وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً للمخرج بيتر ميمى، تأليف باهر دويدار وشارك فى بطولة العمل محمود البزاوى وعبد الرحمن أبو زهرة وهيثم أحمد زكى.