الثلاثاء.. عادل إمام يبدأ "فالنتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يبدأ الزعيم عادل إمام، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "فالنتينو"، الثلاثاء المُقبل، بمدينة الإنتاج الإعلامي، بعد انتشار شائعات عدة حول وقف تصويره، وغيابه عن الماراثون هذا العام.

ومن المقرر أن يبدأ الزعيم التصوير في أحد الديكورات الرئيسية الخاصة بالشخصية التي يقدمها خلال العمل.

وقد انتهى السيناريست أيمن بهجت قمر من كتابة ما يقرب من نصف حلقات المسلسل، الذي تدور أحداثه حول رجل متزوج وله ثلاثة أبناء، وبسبب حياته الزوجية المضطربة يضطر للزواج من فتاة تصغره بسنوات عديدة.

وفي سياق متصل يواصل المخرج رامي إمام اختيار فريق العمل النهائي، والمقرر الإعلان عنه خلال أيام.

يذكر أن المسلسل من إنتاج شركة "ماجنوم".