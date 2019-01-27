كريس براون ينتقم من المدعية بالتحرش بها جنسيا ويقرر مقاضاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن مغني الـ "ار اند بي" الأمريكي، كريس براون، عن مقاضاته لعارضة الأزياء، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة اغتصابها بأحد الفنادق الشهيرة بباريس، بعدما أُفرج عن كريس براون من قبل السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، دون توجيه أي اتهامات له.

وأكد محامي النجم الأمريكي، رافايل تشيتشي، أن كريس براون أنكر الاتهام المنسوب إليه، وأنه يستعد لمقاضاة عارضة الأزياء للتشهير بسمعته.

كانت إحدى عارضات الأزياء، لم يذكر اسمها بالتحقيقات لدواعٍ أمنية، قد حررت محضرا رسميا ضد كريس براون بتهمة اغتصابها خلال إحدى الليالي الساهرة له بأحد الفنادق في باريس، مضيفة أن عددا من أصدقائه وحراسه الشخصيين سهلوا الأمر عليه لإنهاء جريمته.

ووفقا لموقع "DailyMail"، لم ينته الأمر بتسريح كريس براون بكفالة، وأن التحقيقات ما زالت جارية، وأن السلطات لم تتمكن من حجز براون بسبب عدم وجود إثبات مادي يدينه بهذه الجريمة، وأن الأمر سيكون محل تحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إذا ثبتت صحة هذه الشائعة.

فيما رد بروان بصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، ووصف عارضة الأزياء بـ"الساقطة الكاذبة"، إلى جانب تداول رواد مواقع التواصل عدد من الصور الخاصة بكريس براون والمحامي الخاص به خلال خروجهما من المحكمة في باريس.