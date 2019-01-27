محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال الفنان إدوارد إنه بدأ تصويره مشاهده مع الفنان أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يعرض خلال رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.
وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيبدأ تصوير مسلسلي "حكاياتي" مع الفنانة ياسمين صبري، و"علامة استفهام" مع محمد رجب، الأسبوع الحالي.
وأوضح أنه يظهر كضيف شرف في فيلم "عش الدبابير"، ويقدم فيه أغنية فقط، من إخراج عادل الأعصر.
وأكد أن عمله في الإعلام لا يؤثر عليه، معبرا عن سعادته بنجاح برنامج "القاهرة اليوم"، مشيرا إلى أنه لا يشارك بأي أعمال سينمائية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إدوارد: مشغول مع السقا.. وانضم لـ"ياسمين صبري" و"محمد رجب" هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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