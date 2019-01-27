"أبو العروسة" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بالحلقة الـ76

كتبت - مي صادق

حقق الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، نجاحًا كبيرًا منذ طرحه على شاشات التلفزيون، ووصل لنسبة مشاهدة مرتفعة على موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الحلقة 67 من المسلسل 3 ملايين مشاهدة في 5 أيام،

ليصبح في صدارة قائمة الأكثر مشاهدة.

وشارك في بطولة الجزءين الأول والثاني كل من "سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ميدو عادل، محمود حجازي، كارولين".