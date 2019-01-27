"أبو العروسة" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بالحلقة الـ76

حقق الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، نجاحًا كبيرًا منذ طرحه على شاشات التلفزيون، ووصل لنسبة مشاهدة مرتفعة على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وحققت الحلقة 67 من المسلسل 3 ملايين مشاهدة في 5 أيام،
وشارك في بطولة الجزءين الأول والثاني كل من "سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ميدو عادل، محمود حجازي، كارولين".
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