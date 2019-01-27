هازال كايا تتحدّث للمرّة الأولى عن مرض والدتها

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت النجمة التركية هازال كايا عن تفاصيل إصابة والدتها بمرض السرطان وشفائها منه بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة.
ووفقًا لتقرير نشره موقع gecce التركي، لم تتردد هازال كايا في الكشف عن هذا الموضوع للصحفيين خلال تواجدها مع والدتها في أحد المراكز التجارية.
وتعد هازال كايا واحدة من أهم نجمات تركيا وقد شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها “العشق الممنوع” و”أسميتها فريحة”، وابتعدت في الفترة الأخيرة عن التمثيل بسبب رغبتها في تعلم الطبخ حيث حصلت على تدريبات مكثفة بهذا المجال.
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