متابعة بتجــــــــــــــرد: أشعل الطفل التونسي حمودة، 13 عامًا، خشبة مسرح برنامج “نجوم صغار Little Big Stars” الذي يتم عرضه عبر شاشة “ام بي سي” وشاشتي LBCI و LDC بأدائه أغنيته الشهيرة “يا ليلي ويا ليلا”.
وخلال البرنامج كشف حمودة عن القصة الكاملة وراء أغنية “يا ليلي ويا ليلا” التي حققت نجاحًا استثنائيًا في مختلف أنحاء الوطن العربي.
الجدير ذكره أن أغنية “يا ليلي ويا ليلا” حصدت حتى يومنا هذا أكثر من 450 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي.
إليكم القصة الكاملة وأداء حمودة في الفيديو أدناه:
كانت هذه تفاصيل خبر الطفل حمودة يشعل مسرح نجوم صغار بأغنية “يا ليلي ويا ليلا”.. إليكم القصة وراء الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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