نانسي تفقدُ حسّ الأناقة وميريام تُبالغُ بالجرأة.. شاهدي النّجمات لهذا الأسبوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارتْ النجمات، إطلالات راقية، خلال مناسباتهنّ المختلفة لهذا الأسبوع، غلبتْ عليها الاختيارات الجرئية، ومالتْ معظمهنّ إلى تصاميم أبرزتْ جمالهنّ، وأناقتهنّ أكثر. وكالعادة، أخفقتْ أخريات في اختيار التصاميم، التي تناسبهنّ.

هيفاء وهبي

قلّما تختار هيفاء وهبي، الإطلالات العادية، فكان حضورها قويًا في أسبوع باريس للموضة، وظهرتْ بفستان قصير من المخمل، بالّلون الأزرق اللّامع، بقصّة ضيّقة أنثوية، تتماشى مع أسلوبها الجريء، وجسدها الممشوق.

نانسي عجرم

اختارتْ هذا الأسبوع، إطلالة خيّبتْ آمال متابعيها، حيث ظهرتْ بفستان صوفيّ طويل، من تصميم بروينزا شولر Proenza Schouler، بدا ستايله قديمًا للغاية، وأشبه بملابس النوم، وانتعلتْ "بوت" كاحل باللّون الأبيض، أفقد إطلالتها عنصر الأناقة تمامًا.

إليسا

اعتمدت النجمة اللبنانية إطلالة كلاسيكية رسمية، وظهرتْ ببدلة كاروهات، من توقيع إميليو بوتشي، ونسّقتْ معها حقيبة كلاسيكية من بولغاري، ستايل إليسا، جاء ملائمًا للمناسبة "الرسيمة"، التي حضرتها في دبي.

ميريام فارس

اختارتْ إطلالة غريبة، بفستان قصير، أسفله جوارب طويلة مع صندل مفتوح، هذا الستايل لم يعجب كثيرين، حيث كثُرتْ التعليقات السلبية، وعبّر كثيرون، عن استغرابهم من شكل ميريام.

نادين نسيب نجيم

في باريس، لم تقل إطلالتها تميزًا عن هيفاء، حيث اختارتْ فستانًا أنثويًا، حمل توقيع اللبنانيّ العالميّ، زهير مراد، فوقه معطفٌ طويلٌ، باللّون الأحمر، وبوت تخطّى حدود الرّكبة، بنفس اللّون.

مايا دياب

View this post on Instagram #YsouffouHaki A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Jan 22, 2019 at 7:05am PST

تنتقي مايا القطع العصرية والأنثوية دائما، هنا اختارت صدرية رياضية فوقها توب بكمين طويلين، وكسرت حدة سواد الإطلالة ببنطلون جينز أزرق.

أنابيلا هلال

اختارت فستانا أخضر بقماش خفيف، وبقصة الكروب توب من الأمام، حمل توقيع مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي. وعلى الرغم من متابعتها الحثيثة للموضة، إلا أن الفستان هذه امرة بدا ذو تصميم قديم للغاية.

نجوى كرم

باتت المغنية اللبنانية أكثر جرأة في ستايلها مؤخرا، واختيار الجمبسوت الجلدي هذا أثبت أنها لا تخاف من تجربة كل ما هو جديد وعصري، فبدت أنيقة!

دنيا بطمة

وقع اختيارها على فستان طويل باللون الأحمر، أكمامه طويلة، وله فتحة عالية على الساق، حمل توقيع المصمم المفصل لديها ظافر باقر. بدا التصميم مناسبا لشكل جسمها ومتوافق مع لون بشرتها.

سلافة معمار

بدت كلاسيكية وراقية بتنورة طويلة باللون العنابي، وتوب متعدد التقليمات، إطلالتها بدت مناسبة للأجواء الشتوية وعكست دفئا!