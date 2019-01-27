ماريا كاري تحيي حفلًا بجدة في هذا الموعد.. والسعوديون يتفاعلون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ستكونُ المغنيةُ الأميركيةُ، ماريا كاري، على موعدٍ مع أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة.

وأكّدت مدينةُ الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، عبر حسابها على "تويتر"، أنّ حفل ماريا كاري سيُقام في نهاية الشهر، وتحديدًا الخميس 31 الجاري، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وجاء في تغريدةٍ لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "لأول مرة في المملكة، وفي إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك).

وأثار الخبرُ ردودَ فعلٍ إيجابية واسعة بين المغرّدين السعوديين عبر موقع "تويتر"، مُعربين عن سعادتهم بحضور النجمة ماريا كاري إلى المملكة، للاستمتاع بفنها.

ولن تُقتصر الحفلات على المغنية الأميركية، بل سيُحيي الفنان الهولندي تييستو، والذي يعدُّ أحد أشهر نجوم "الدي جي" حفلاً موسيقيًا، كما سيتمّ إقامة حفلات لفنانين عالميين لأول مرة في السعودية، على غرار المغني الجامايكي شون بول في الأول من فبراير المقبل. بالإضافة إلى المغنية بلقيس فتحي.

وتأتي هذه الحفلاتُ بعد كوكبة النجوم التي حضرت إلى السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وأطربوا الجمهور في عددٍ من محافظات المملكة بأغانيهم المتنوّعة والمميّزة التي حظيت بتفاعلٍ واسعٍ، وكان من أبرزهم الموسيقار العالمي ياني، والمطرب إنريكي إيغليزياس، إضافةً إلى ماجدة الرومي، وعمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد حماقي، وشيرين عبد الوهاب.