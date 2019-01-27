حلا شيحا تُوضّح حقيقة عملها المُشترك مع محمد رمضان.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانةُ المصريةُ حلا شيحا العائدةُ إلى الوسط الفني من جديدٍ حقيقةَ ما جرى تداوله عن تعاونها فنيًا مع مواطنها محمد رمضان في عمل مُرتقب.

وردًا على سؤال بشأن مشاركتها رمضان في عمل فني جديد، لم تُؤكّد "حلا" أو تنفي تلك الأنباء، مكتفيةً بقولها إنّها تعكفُ حاليًا على قراءة عدة أعمال لاختيار أحدها والإعلان رسميًا عن العمل الذي سيكتب عودتها مرةً أخرى للتمثيل.

وانتشرتْ خلال الفترة الأخيرة صورةٌ تجمع محمد رمضان وحلا شيحا بتعليقٍ من الأول بأنّ مواطنته ستُشارك في مسلسله المُرتقب في رمضان المقبل "زلزال"، وهو ما لم تُؤكده حلا في تصريحاتها الآنفة.

وفي أوّل ظهورٍ لها باحتفالية فنيّة، أشارت حلا شيحا إلى أنها ابتعدت خلال الفترة الماضية عن قراءة الكتب، لكنها ستعود بقوة للقراءة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة، قد تخلّت عن الحجاب بعد أكثر من 11 عامًا وأعلنت عودتها للفن بعد الاعتزال، وتزوّجت من شخص كندي، وهي أم لأربعة أبناء، الكبرى ابنتها هلا ثم خديجة وأحمد والصغرى عائشة، التي تبلغ من العمر 3 سنوات.