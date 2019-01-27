منة فضالي تشارك بفيلم كويتي

اسماء السيد - """الخليج 365"" من القاهرة: وصلت الفنانة المصرية منه فضالي إلى الكويت مساء أمس استعداداً لتصوير مشاهدها في الفيلم الكويتي "مفلح باشا" حيث ستعمل على مدار 10 أيام بشكلٍ متواصل.

ويعتبر الفيلم أول عمل كويتي تشارك في بطولته، فيما سيكون معها من مصر الفنان أحمد رزق بمشاركة نجوم كويتين.

يُذكر أن "مفلح باشا" من إنتاج الفنان نايف الراشد وينتمي لنوعية الاعمال الكوميدية التي تناقش طرحاً اجتماعياً. علماً بأن التصوير سيكون بين مصر والكويت حيث سيصوّر الجزء الأكبر منه.

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