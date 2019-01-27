منى الشاذلي تكشف صورة نادرة مع محمد هنيدي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الاعلامية منى الشاذلي كواليس صورة نادرة جمعتها مع الفنان محمد هنيدي قبل سنوات وقبل أن يحقق أي منهما نجومية في مجاله. حيث كانت هي طالبة في كلية الإعلام وكان هو في بداية مشواره الفني عندما أدارات معه ندوة داخل الكلية.

وخلال حلقة برنامجها "معكم" عرضت الصورة أمام الجمهور وتحدثت عن كواليسها، مؤكدة على أنها على يقين بأن محمد هنيدي لا يتذكرها، إلا أنها تتذكر تفاصيل الحفل الذي تحدث فيه هنيدي معهم وغنى وأضحكهم. لافتة إلى أنها كانت مرتبطة بامتحان في نفس اليوم. ولم تستطع تجهيز نفسها للحفل بشكلٍ جيد، وخرجت من الامتحان واضطرت لربط شعرها للخلف حتى تتمكن من تقديم الحفل.

وعلقت بشكلٍ ساخر على ملابسها وملابس هنيدي مشيرةً إلى أنها اشترت الفستان من الأموال التي حصلت عليها خلال عملها في فترة الإجازة الصيفية، لأنها لم ترغب بتحميل والدها ثمن الفستان.



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