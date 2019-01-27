شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسرحيات يعيد بها محمد صبحي مهرجان "المسرح للجميع".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد النجم محمد صبحي فكرة مهرجان المسرح للجميع قريبا من خلال تقديم ثلاث مسرحيات في الاسبوع حيث يتم عرض كل مسرحية منهم يومين في الأسبوع.

الفنان محمد صبحي قال لليوم السابع أنه بعدما قدم مسرحية " غزل البنات " خلال ثلاث مواسم متواصلة عام 2018 افتتح العام الجديد بمسرحيته المعروضة حاليا " خيبتنا " وخلال فترة قريبة سيعاد عرض مسرحية " غزل البنات " مرة اخري مع مسرحية " خيبتنا " كما أنه يجري حاليا بروفات مسرحية اخري جديدة هي " هنوريكم النجوم في عز الظهر " كتبها ويخرجها بمجموعة من الوجوه الجديدة وطاقم فريق عمله وفرقته التي قام بتجديدها .

موسم المسرح للجميع قدمه الفنان محمد صبحي من قبل وقدم خلاله مسرحيات "كارمن" و"لعبة الست" و"سكة السلامة" ثم توقف لفترة وها هو يعود من جديد عام 2019.