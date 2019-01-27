شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تبدأ تصوير دورها فى "هوجان" مع محمد إمام أول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة عبير صبرى تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "هوجان" مع محمد امام، أول شهر فبراير المقبل وذلك بعد انضمامها الى العمل بشكل رسمى مؤخراً، لتجسد أحد الشخصيات الهامة فى الأحداث، حيث تعمل حالياً على التحضيرات الأخيرة للدور واختيار ملابس الشخصية.

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل وهو من تأليف محمد صلاح العزيب وإخراج شيرين عاد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وعبير صبرى وصلاح عبد الله ورياض الخولى وأوس أوس وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.

وفى سياق متصل تشارك عبير بظهور خاص ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على أحدى القنوات المصرية وذلك بعد انطلاق عرض على احدى القنوات العربية المشفرة، ويشارك فى بطولة العمل لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وهادى الجيار ولقاء سويدان وطارق صبرى وريم هلال ومى فخرى ودنيا المصرى وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.