ديمي لوفاتو تحتفل بمرور 6 أشهر على تعافيها من إدمان الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة العالمية، ديمي لوفاتو، بمرور 6 أشهر على تعافيها من إدمان الكحول، بنشرها عددا من الصور عبر قصتها على حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وأظهرت الصور احتفال عدد من أصدقائها بتعافيها بقطعة "كيك" كتب عليها "6 أشهر على تعافيكي، نحن فخورين للغاية بك"، وصورة أخري لقلادة كتب عليها "6 أشهر"، ولاقت الصور تهنئة الآلاف من متابعي لوفاتو على حسابها.

وقد دخلت ديمي لوفاتو إحدى المصحات النفسية في شهر يوليو من العام الماضي، بعد تعاطيها كمية زائدة من مخدر الهيروين.