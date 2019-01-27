منى الشاذلي تسخر من صورة قديمة تجمعها بمحمد هنيدي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الإعلامية المصرية منى الشاذلي جمهورها بصورة قديمة لها جمعتها بالفنان محمد هنيدي، وذلك خلال دراستها الجامعية.

منى نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وسخرت من إطلالتها وإطلالة هنيدي في ذلك الوقت بقولها: “متأكدة إن هنيدي مش فاكر الصورة دي.. وواضح كمان ان هنيدي كان مكلف ف اللبس زيي بالظبط”.

وعن تفاصيل التقاط الصورة، قالت: “يوم الصورة دي كان عندي امتحان أيام الجامعة وكنت انا اللي هقدم الحفلة ومكنش فيه وقت ولميت شعري ونزلت بسرعة .. فاكره كويس ان الفستان ده كنت شارياه من فلوس شغل الصيف لان انا كنت بشتغل في اجازة الصيف”.

وأضافت: “فاكره كويس جداً إن في الحفلة دي محمد هنيدي موتنا من الضحك .. اتكلم وضحكنا وغنالنا .. كانت ذكرى حلوة جداً .. تحية لهنيدي وتحية للصورة”.

ومنى الشاذلي هي إعلامية مصرية من مواليد 23 سبتمبر عام 1973، درست الإعلام في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وعملت بالعلاقات العامة في شركة المقاولون العرب، ثم التحقت بالعمل في شبكة الـ شبكة راديو وتلفزيون العرب التي كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما، بعد نجاحها في مسابقة إختيار المذيعات.

في البداية كانت مراسلة تليفزيونية في قناة art تقوم بعمل لقاءات مع الممثلين والمغنيين، ثم قدمت برامج تلفزيونية بينها برامج ترفيهية، وبرامج مثل “القضية لم تحسم بعد” حوالي 2003، وبرنامج “لا أرى لا أسمع لا أتكلم”، وبرنامج “لا تذهب هذا المساء” على قناة الأفلام.

قدمت برنامج “العاشرة مساء” على قناة “دريم”، والذي تمكن خلال فترة وجيزة من فرض نفسه على مشاهدي القنوات العربية، ثم قدمت برنامج حمل اسم “جملة مفيدة” على قناة MBC مصر، ثم برنامج “معكم منى الشاذلي”، والذي تستمر في تقديمه حتى الآن.