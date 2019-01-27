النجمة التركية أويكو كارايل تضع حلق في أنفها وتظهر بطلّة صادمة!.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة التركية أويكو كارايل جمهورها بصورة جديدة نشرتها، ظهرت فيها بطلّة غريبة، عرضتها لانتقادات محبيها.

أويكو بدت في الصورة، تضع حلقاً في أنفها، كما استعانت بشعر وردي مستعار، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج باهت، وهي الطلّة التي لم توضح الفنانة سبب ظهورها بها، وعما إذا كان «لوك» لشخصية تؤديها، أم مجرد طلّة مثيرة للجدل في جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

من ناحية أخرى، يُعرض لأويكو كارايل حالياً مسلسل «الثنائي العظيم» الذي تشارك في بطولته أمام كرم بورسين، إبراهيم شيليكول، وأوزجي جوريل.

يُذكر أن مسلسل «عودة مهند» كان بطاقة التعارف بين أويكو والعالم العربي، حيث شاركت في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج وبورا جولصوي، واشتهرت فيه باسم «جميلة»، كما ضاعفت شعبيتها وجماهريتها بعد تألقها في مسلسل «نبضات القلب» الذي شاركت في بطولته أمام جوكهان ألكان.

على الجانب الشخصي، احتفلت أويكو بزفافها على المغني التركي جان بونومو يوليو الماضي.