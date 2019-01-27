هيثم زكى يستعد لفيلم «كابوريا 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعود الفنان هيثم أحمد زكى بفيلم جديد يحمل إسم “كابوريا2” مع المخرج كريم اسماعيل ويتفق الاثنان حاليا على التفاصيل الأولية للعمل واختيار باقى الترشيحات وهو من قصة وسيناريو وحوار عمرو الدالى، وجاء ذلك بعد غياب حوالى 11 سنة عن البطولة المطلقة منذ آخر أعماله “البلياتشو”.

ومن المقرر أن تتشابه أحداث العمل بفيلم “كابوريا” الذى قدمه الراحل والده عام 1990 وشارك فى بطولته كل من الفنانة رغدة وسحر رامى ومحمد لطفى ويوسف داوود والراحل حسين الامام ومن تأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة، مع أحداث الفيلم الجديد.

ويعيد الفيلم الفنان هيثم احمد زكي إلي السينما بعد آخر افلامه “الكنز” الذي تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة وعدد من الفنانين منهم محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبرى وروبى وأمينة خليل وأحمد رزق .

وكان هيثم قد حقق نجاحا كبيرا في مسلسل “كلبش 2 ” موسم رمضان الماضى من خلال شخصية “عاكف أبو العز” التي حققت ردود فعل واسعة وقت عرض العمل .