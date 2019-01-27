نجوم الفن والإعلام يشاركون في عزاء المخرج تامر المصري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء المخرج الراحل تامر المصري، بمسجد آل حمد بمنطقة فيصل، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

وكان في مقدمة الحضور الفنانة القديرة مديحة حمدي بجانب الفنانين إحسان ترك، وعمرو يسري، ومجدي عبد الحليم، وأحمد الجوهري، ومحمد خميس، وحسان العربي، بجانب الإعلاميان شذي شعبان ومها عبد الكريم.

وتلقى العزاء الإعلامي محمود حلمي، والفنان محمد الشريف، بجانب أصدقاء الفقيد المخرج بلال الشاعر، والفنان عمرو يسري، والفنان شادي علي، والمستشار إيهاب الصغير.

يذكر أن المخرج تامر المصرى كانت قد وافته المنية صباح يوم الثلاثاء 22 يناير، إثر أزمة قلبية ألمت به، وأعلن الخبر عدد من أصدقاء الراحل بموقع التواصل الاجتماعي.