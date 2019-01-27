أحمد السقا يحرج أمير كرارة على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة -Gololy

كشف الفنان المصري أحمد السقا، تفاصيل موقف محرج جمعه بالفنان أمير كرارة، للمرة الأولى، وكشف من خلاله الهوس الذي يعاني منه الأخير.

أحمد السقا، قال خلال لقائه في برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه أمير كرارة، ويذاع عبر فضائية on e: «أمير كرارة لديه هوس بالمرض ويتخيل له أنه دائمًا يشعر بإصابته به عند تعرضه لشيء بسيط».

وأضاف: «كنا بنصور أحد المشاهد وكرارة قالي تصدق يا سقا أنا مش عارف دماغي مالها كدا، وأنا كمان عندي نفس الوسواس ده روحنا اشترينا جهاز ضغط، وشويه وقالي سقا أنا حاسس إن روحي بتروح قولتله وأنا كمان دماغي بتنمل، قالي أنا حاسس بنغزة قولتله وأنا بتشل».

وتابع: «طلعت التليفون بتاعي برن على الدكتور لقيته مشغول أتاري كرارة بيكلم نفس الدكتور فضحك، والدكتور قالنا متكلمونيش تاني أنتوا الاتنين، ورفعنا رجلنا لفوق وحلفنا ما نمثل مع بعض تاني».

ورد عليه أمير كرارة قائلا: «استر عليّ».

يذكر أن فيلم «هروب إضطراري»، والذي قدمه الفنان أحمد السقا، شارك فيه الفنان أمير كرارة ببعض اللقطات، التي شهدت بعض المشاهد القتالية بينهما.