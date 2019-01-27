حليمة بولند تتعرض لأزمة صحية وتنقل إلى المستشفى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

الإعلامية الكويتية نشرت مقطع فيديو لها من داخل المستشفى، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد ظهرت فيه وهي راقدة على سرير المرض.

حليمة قالت إنها شعرت بألم شديد في بطنها أثناء حضورها حفل افتتاح معرض “أنا كويتي”، فتوجهت إلى المستشفى على الفور، لتكتشف أنها أصيبت بنزلة معوية.

الإعلامية الكويتية قالت: “تعبانه بطني عوار بموت.. خلصت افتتاح المعرض ورحت على المستشفى على طول بسبب عوار بطني”.

ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، وطمأنتهم على حالتها، بقولها: “شكرًا لكل اللي سأل عني.. احب اطمنكم اني بخير مجرد نزلة معوية.. وان شالله اتحسن.. بحبكم”.

وكانت حليمة بولند قد حضرت حفل افتتاح معرض “أنا كويتي”، والذي أقيم “بالجيت مول”، وأطلت خلال الحفل بفستان قصير مميز يجمع بين اللونين الأسود والوردي.

يذكر أن حليمة بولند كانت قد جدلا واسعا بمقطع فيديو ظهرت فيه مع عدد من الأطفال الإسرائيليين، خلال تواجدها في انطاكيا، مما عرضها لحملة هجوم شرسة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بالتطبيع مع إسرائيل.

حليمة دافعت عن نفسها، بقولها: “بخصوص الهجوم غير مبرر من الإعلام والصحافة، حول تصويري مع أطفال من إسرائيل.. فأنا تصرفت وقتها بفطرتي السوية وإنسانيتي تجاه أطفال أبرياء لا علاقه لهم بالسياسة وقذارتها فهم أحباب الله”.

وأضافت: “انا كإنسانة أولا وكأم لطفلتين ثانيا لم أستطع أن أكسر بخاطر الأطفال وأرفض التصوير معهم.. ولو تكرر الموقف لفعلت نفس الشيء ولست نادمة، لن أقول رأيي السياسي في التطبيع مع إسرائيل أو كرهي لإسرائيل.. لكن ما أريد أن أقوله هو أن لا نتخلى عن إنسانيتنا في كل الأحوال والظروف”.