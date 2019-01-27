ماجدة الرومي مفاجأة حفل "نور حياة" في العاصمة الجديدة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانة ماجدة الرومي حفلاً غنائياً كبيراً مساء أمس داخل أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة بختام فاعليات حفل اطلاق مبادرة "نور حياة" التي ينفذها صندوق تحيا مصر والتي تستهدف معالجة ضعاف البصر واجراء عمليات الجراحة اللازمة للعين.

وشهد الحفل حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين لبوا دعوة وزارة الثقافة لحضور الفاعليات المختلفة. علماً بأن ظهور الفنانة ماجدة الرومي كان مفاجأة الحفل التي لم يُعلن عنها إلا قبل ساعات فقط من موعده.

ولقد غنت بقيادة المايسترو نادر عباسي عدداً كبيراً من أغنياتها بجانب الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الحضور. علماً بأن الحفل هو الثاني لها في مصر بغضون عدة أشهر، حيث سبق وغنت في دار الأوبرا المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية.

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