ماريا كاري لأول مرة في السعودية!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ القائمون على "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" الجمهور السعودي بخبرٍ فني مفاده أن النجمة العالمية ماريا كاري ستُحيي حفلاً موسيقياً في السعودية بتاريخ 31 من الشهر الجاري. وأعلنوا الخبر بتغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: "لأول مرة في المملكة! وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك)". كما أعلنوا عن حفلٍ لاحق للفنان العالمي تييستو.



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