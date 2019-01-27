شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ينتهى من تصوير بعض مشاهد "فكرة بمليون جنيه" بنزلة السمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى على ربيع من تصوير عدد من مشاهده خلال الأيام الماضية بمنطقة نزلة السمان مع فريق عمل مسلسله الجديد "فكرة بمليون جنيه"، بقيادة المخرج وائل إحسان، والذى سيعرض فى رمضان المقبل، كما صور مشاهد أيضاً فى منطقة جاردن سيتى نهاية الأسبوع الماضى.

مسلسل على ربيع يعد العام الثانى على التوالى الذى يتعاون فيه مع المخرج وائل إحسان فى مسلسل يتم عرضه بموسم الدراما الرمضانية بعدما قدما معاً "سك على اخواتك" خلال السنة الماضية، كما يشارك ربيع فى المسلسل الجديد كريم عفيفى وسهر الصايغ، أحمد سلطان وهو تأليف كل من أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحى، شريف يسرى.